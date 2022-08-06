Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в мире уже стартовала новая гонка вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека организации, теперь договорам по разоружению грозит опасность.

«Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой», — подчеркнул Гутерриш во время посещения Хиросимы.

При этом глава всемирной организации рассчитывает, что Обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) окажется эффективной.