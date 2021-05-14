Генсек ООН призвал Израиль и сектор Газа прекратить боевые действия

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе», — написал Гутерреш в Twitter.