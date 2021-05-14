Генсек ООН призвал Израиль и сектор Газа прекратить боевые действия

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной деэскалции ситуации и прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле.

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе», — написал Гутерреш в Twitter.

В ночь на пятницу пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
| 2021-05-14T09:42:26+04:00 14 мая 2021, 12:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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