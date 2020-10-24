Генсек ООН назвал перемирие в Ливии основой для мира и стабильности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал достигнутое соглашение о прекращении огня в Ливии основой для мира и стабильности в стране.

По данным ТАСС, Гутерриш считает подписание соглашения фундаментальным шагом. Также генсек ООН призвал все страны соблюдать действующий в отношении Ливии запрет на поставки оружия и другую военную помощь сторонам конфликта.

Гутерриш сообщил, что миссия ООН в Ливии готовит серию встреч и консультаций, направленных на начало инклюзивных межливийских переговоров.

| 2020-10-24T21:14:16+04:00 24 октября 2020, 21:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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