Генсек ООН назвал перемирие в Ливии основой для мира и стабильности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал достигнутое соглашение о прекращении огня в Ливии основой для мира и стабильности в стране.

По данным ТАСС, Гутерриш считает подписание соглашения фундаментальным шагом. Также генсек ООН призвал все страны соблюдать действующий в отношении Ливии запрет на поставки оружия и другую военную помощь сторонам конфликта.

Гутерриш сообщил, что миссия ООН в Ливии готовит серию встреч и консультаций, направленных на начало инклюзивных межливийских переговоров.