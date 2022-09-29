Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и проинформировал о предварительных итогах работы миссии ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Согласно сообщению, стороны подробно обсудили работу миссии ОДКБ и сложившуюся в регионе ситуацию.

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Организации и начальником Объединенного штаба ОДКБ направлена в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося 13 сентября 2022 года. На миссию ОДКБ возложены задачи по мониторингу и изучению обстановки на месте в отдельных приграничных районах Армении и выработке предложений относительно дальнейших мер. По итогам работы миссии готовится доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и предложения по нормализации обстановки.