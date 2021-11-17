В ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики и социальной сферы, из-за этого внутренний вооруженный конфликт в стране может усилиться, заявил в среду генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«При этом в Центральной Азии обстановка после смены власти в Афганистане остается сложной, напряженной и малопредсказуемой. Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства. Все это несомненно затронет безопасность всех стран региона», — сказал Зась на совещании секретарей советов безопасности стран СНГ.