Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Казахстан 11-13 января обсудит с руководством страны меры по нормализации ситуации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В ходе встреч, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации в стране», — говорится в сообщении.

«В ходе поездки запланированы встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, Помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем Министра обороны – Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым», — сообщили в пресс-службе организации.(РИА Новости)