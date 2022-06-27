Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сделает все возможное для защиты Латвии, Литвы и Эстонии от внешней угрозы. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы», — сказал генсек, подчеркнув, что альянс как делал это раньше, так и продолжит делать.

По его словам, на предстоящем саммите в Мадриде 29-30 июня члены Североатлантического альянса примут «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности».

Столтенберг заявил, что эти меры радикально улучшат оборону НАТО на востоке. Новая стратегическая концепция определит цели и подходы на 2030-е годы, а также позволит определить достаточно расширенный план защиты восточных союзников в ответ на «российскую угрозу».

Генсек отметил, что обсуждал вопросы увеличения военного контингента в странах Балтии с их лидерами. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что рассчитывает на большее присутствие НАТО.

«И я могу ей это пообещать», — подчеркнул глава НАТО.