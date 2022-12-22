«2022 год стал самым сложным годом для безопасности Европы со времен Второй мировой войны, а также чрезвычайно болезненным годом для народа Украины. Этот год также был неудачным для президента Владимира Путина. Он совершил большую стратегическую ошибку, начав полномасштабное жестокое вторжение».

Как передает ТАСС, об этом в своей статье в «Financial Times» написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Путин недооценил силу Украины: «Он думал, что сможет захватить Киев и сменить власть за несколько дней. Вот уже 10 месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство этой страны продолжают защищать Родину с мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир. Десятки тысяч русских солдат были ранены или убиты. С начала года Россию покинули почти 1 миллион человек, многие из них сделали это, чтобы избежать призыва на войну, в которую они не верят».

Он отметил в статье, что большинство войн заканчиваются переговорами, и Зеленский изложил свой мирный план: «Но не будем забывать, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с тем, что происходит на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она победила как суверенное, независимое государство. Если Путин победит в Украине, это послужит сигналом для России и других авторитарных режимов, что они добьются желаемого силой.

Это было бы катастрофой для Украины. Но в то же время это опасно для всего мира. Поэтому для нашей собственной безопасности нужно продолжить поддержку Украины этой зимой. Союзники по НАТО сильны и придерживаются единой позиции. Мы будем защищать каждую пядь территории союзников. Мы будем рядом с Украиной, как для ее будущего, так и для нашего будущего».