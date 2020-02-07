Генпрокурор США призвал Вашингтон предотвратить доминирование Huawei в сфере 5G

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Вашингтону следует взять под контроль финскую Nokia и шведскую Ericsson, чтобы не допустить доминирования китайской Huawei в сфере технологий 5G. Текст его выступления размещен в четверг на сайте американского Минюста.

«Китай вырвался вперед и сейчас лидирует в области 5G <…> Они [китайские компании] уже захватил 40% рынка и продолжают агрессивно добиваться равновесия. Huawei в настоящее время является главным поставщиком [аппаратуры для сетей 5G] на всех континентах, кроме Северной Америки», — отметил Барр.

Он подчеркнул, что для противодействия росту влияния Huawei и «промышленному шпионажу» Китая США должны сотрудничать с главными конкурентами китайского гиганта — Nokia и Ericsson. По его мнению, этого можно добиться, если американцы получат контрольный пакет акций в обеих компаниях.(ТАСС)

| 2020-02-07T00:35:27+00:00 7 февраля 2020, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss