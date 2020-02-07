Генпрокурор США призвал Вашингтон предотвратить доминирование Huawei в сфере 5G

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Вашингтону следует взять под контроль финскую Nokia и шведскую Ericsson, чтобы не допустить доминирования китайской Huawei в сфере технологий 5G. Текст его выступления размещен в четверг на сайте американского Минюста.

«Китай вырвался вперед и сейчас лидирует в области 5G <…> Они [китайские компании] уже захватил 40% рынка и продолжают агрессивно добиваться равновесия. Huawei в настоящее время является главным поставщиком [аппаратуры для сетей 5G] на всех континентах, кроме Северной Америки», — отметил Барр.

Он подчеркнул, что для противодействия росту влияния Huawei и «промышленному шпионажу» Китая США должны сотрудничать с главными конкурентами китайского гиганта — Nokia и Ericsson. По его мнению, этого можно добиться, если американцы получат контрольный пакет акций в обеих компаниях.(ТАСС)