Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с ракетной атакой на Гянджу

Как сообщалось, в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении 17 октября, примерно в 01:00 населенных пунктов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджанской Республики, расположенного вне прифронтовой зоны, 13 человек погибли, более 45 человек получили ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб.

Об это сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, проведения следствия по делу поручено Следственному Управлению Генеральной Прокуратуры.

В настоящее время находящимися на месте происшествия сотрудниками прокуратуры продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уточнению перечня погибших и потерпевших лиц, а также объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств, которым был нанесен ущерб.

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.