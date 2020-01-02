Генпрокуратура Украины стала Офисом генерального прокурора

Отмечается, что ГПУ была «политизированной, разделенной на сферы влияния» и ориентированное на «ведомственные войны». Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.