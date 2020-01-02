Генпрокуратура Украины стала Офисом генерального прокурора

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.
Отмечается, что ГПУ была «политизированной, разделенной на сферы влияния» и ориентированное на «ведомственные войны». Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к прокуратуре высказали 70% опрошенных.
«В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В рамках реформы была проведена переаттестация кадров, после которой 55% прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия.