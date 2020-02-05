Генпрокуратура обратилась к общественности по поводу убийства Нармин Гулиевой

Пресс-служба Генпрокуратуры распространила заявление по поводу убийства в товузском селе Дондар-Гушчу 10-летней Нармин Гулиевой.

В поступившем заявлении говорится:

«В последние дни в социальных сетях и отдельных информационных ресурсах распространяется различная анонимная информация об убийстве ребенка в Товузском районе. По указанному факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается всестороннее и объективное расследование и распространившаяся информация будет изучена, а также обеспечено ее расследование.

Следственно-оперативная группа просит людей, обладающих информацией об этом убийстве, связаться по телефонам +99412 440 75 25 и +99412 440 79 25.

При этом полностью гарантируется анонимность и безопасность обратившихся людей.

Кроме того, Генпрокуратура рекомендует СМИ не распространять информацию, которая может считаться конфиденциальной и противоречащей интересам следствия без уточнения с пресс-службами соответствующих госструктур.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе следствия.