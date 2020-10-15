Генпрокуратура обнародовала имена погибших при обстреле кладбища в Тертере

Военно-политическое руководство страны-агрессора Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе положения Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время военных действий и дополнительных протоколов к ней.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате обстрела городского кладбища Тертера из тяжелой артиллерии со стороны противника сегодня, около 13.00, погибли Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962 г.р.), Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989 г.р.), Заманов Шакир Хасай оглу (1988 г.р.), ранения получили Мамедов Физули Али оглу (1966 г.р.), Амиров Нофал Эльмар оглу (1968 г.р.), Амиров Искендер Эльмар оглу (1967 г.р.), Аллахвердиев Эльсевер Вели оглу (1979 г.р.) и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986 г.р.). Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.