Генпрокуратура о раненых мирных жителях в результате армянской провокации

Как сообщалось, 27 сентября вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии на линии фронта из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Военно-политическое руководство государства-агрессора Армении, продолжая свои провокационные действия, грубо нарушая свои обязательства по Женевским конвенциям, совершило различные преступления против гражданского населения, сознательно и целенаправленно обстреливая из тяжелых оружий густонаселенные территории Азербайджанской Республики.

В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чирагли и Орта Гарванд Тертерского района, Алханлы и Шукурбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Геранбой и нескольких сел Дашкесанского района были убиты и ранены мирные жители, нанесен серьезный ущерб ряду жилых домов и гражданским объектам, уничтожены мелкий и крупный рогатый скот, фермы и транспортные средтсва.

К настоящему времени было госпитализировано 14 мирных жителей с различными травмами. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района вышла из строя подстанция и прекращена подача электричества в селе.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначаются соответствующие экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений и размера ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении.

Просим СМИ, а также пользователей социальных сетей не распространять неофициальную и неопределенную информацию. Общественности будет регулярно предоставляться вся необходимая информация», — говорится в сообщении.