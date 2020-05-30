Генпрокуратура о поножовщине в Барде

Генпрокуратура распространила информацию о сегодняшней поножовщине в Барде.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 30 мая около 11 часов поступила информация о том, что жительницу села Гарадемирчи Бардинского района Вусалу Джафарову избил ее брат Эльчин Джафаров.

На основе полученной информации на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Когда сотрудники полиции вошли во двор Вусала со своей малолетней дочерью Фатимой приблизилась к ним. В этот момент Эльчин Джафаров бросился за сестрой и трижды ударил ее ножом в спину, а затем нанес ножевое ранение сотруднику полиции Эшгину Алиеву, который предотвратил убийство.

Эльчин Джафаров был обезврежен сотрудниками полиции. На допросе он признался в содеянном.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 315.2 (применение насилия против представителей власти, опасного для жизни и здоровья).

В настоящее время В.Джафарова и сотрудник полиции Э.Алиев продолжают лечение в стационаре.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по факту.