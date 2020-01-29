Генпрокуратура Молдовы отклонила запрос оппозиции о проверке доходов президента

Генеральная прокуратура Молдовы отказалась рассмотреть требование оппозиции проверить публикации в СМИ о «незаконном обогащении» президента республики Игоря Додона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соответствующий запрос поступил от лидера проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ПДП) Андрея Нэстасе. В нем говорится о необходимости проверки публикаций в ряде оппозиционных СМИ, в которых рассказывалось об отдыхе главы государства и членов его семьи.

«Генпрокуратура не имеет полномочий в области общего надзора и контроля — соответствующие задачи возложены на другие специализированные институты», — отмечается в ответе ведомства. В нем напомнили, что подобного рода жалобы направляются на рассмотрение в Национальный орган по неподкупности (НОН). «Это единственное учреждение, отвечающее за контроль над имущественными и личными интересами чиновников», — заявили в Генпрокуратуре Молдовы. (РИА Новости)

| 2020-01-29T16:40:54+00:00 29 января 2020, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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