Генпрокуратура Азербайджана обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова

Было установлено, что в некоторых СМИ и соцсетях в ходе обсуждений в видеоформате на тему освобождения от оккупации Нагорного Карабаха и окружающих его районов автором проекта «WarGonzo» гражданином Российской Федерации Семеном Владимировичем Пеговым на передаче «SolovyovLive» совместно с директором Центра ближневосточных и среднеазиатских исследований гражданином Российской Федерации Семеном Аркадьевичем Багдасаровым были сделаны прогнозы в связи с тем, что армяне, не желая смириться с поражением, совершат нападение на азербайджанских солдат в Карабахе, идет подготовка к различным боевым действиям, начнется партизанская война, о том, что есть определенная информация об этом и были сделаны провокационные заявления.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, по фактам незаконного пересечения государственной границы республики без документов, открытых призывов Семена Пегова и Семена Багдасарова к расколу территориальной целостности нашей страны, в следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц), 283.2.1 (публичные призывы в средствах массовой информации, направленные на разжигание межнациональной вражды с угрозой применения насилия), ведется расследование.

В связи с указанными фактами в рамках расследования уголовного дела было направлено официальное ходатайство в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и правоохранительные органы других стран об оказании правовой помощи, с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и других лиц.

В связи с исполнением ходатайств Генеральной прокуратурой будет обеспечен постоянный контакт с коллегами, предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования.