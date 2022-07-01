Генконсульство Норвегии в Мурманске временно остановило свою работу, передает РИА «Новости».

О закрытии дипломатического учреждения стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что генконсульство перестанет работать с 1 июля до того момента, «когда позволит ситуация». Также ведомство предупредило, что закрытие может оказаться долгосрочным.

На здании диппредставительства продолжает висеть атрибутика, пока неизвестно, будут ли ее снимать в связи с временным закрытием или нет.

Генконсульство было открыто в Мурманске в 1993 году. За это время было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, в том числе введены паспорта приграничных жителей. Сейчас все программы приграничного сотрудничества свернуты.