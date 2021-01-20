Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило фильм о трагедии Черного Января

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 Января.

Как сообщает АПА со ссылкой на генконсульство, в фильме отмечается, что начиная с 1987 года в Армении начались погромы против азербайджанцев, армяне нападали на села, где жили азербайджанцы, убили сотни мирных жителей. В результате 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении.

Подчеркивается, что эти события и предъявление Арменией территориальных претензий к нашей стране привело к массовым протестам в Азербайджане, которые вскоре переросли в национально-освободительное движение. Для жестокого подавления освободительного движения по приказу тогдашнего главы СССР М.Горбачева в ночь с 19 на 20 января 1990 года 26-тысячная советская армия вошла в Баку, убила мирных демонстрантов. Сообщается, что в результате погибли около 150 гражданских лиц, включая детей и женщин, более 700 человек получили ранения.

В фильме подчеркивается, что сегодня, спустя 31 год после трагедии Черного Января, Азербайджан является свободным, процветающим и сильным государством, прилагает усилия для превращения Кавказа в регион мира и сотрудничества.