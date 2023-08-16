Российский генерал Сергей Суровикин, считающийся союзником основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, был отстранен от руководящей роли в войне на территории Украины. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Об этом говорится в сообщениях, распространяющихся среде российских военных корреспондентов и блогеров.

Так, по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который, как считается, ведет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится «под своего рода домашним арестом». Он не может покинуть квартиру, в которой проживает, но его разрешено посещать, в частности нескольким его подчиненным.

Суровикин, известный как «Генерал Армагеддон» за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента так называемого похода «вагнеровцев» на Москву в июне 2023 года, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

«Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы», — сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его «забыли».

Там также отметили, что решение об окончательной судьбе Суровикина «должен принимать один человек», и чем дольше генерал будет в тени, тем вероятнее, что этот человек «остынет», — имея в виду Владимира Путина.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего российскими силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конце концов может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении генерала Сергея Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе наемников Евгения Пригожина на Москву.(Politico)