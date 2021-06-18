Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает маловероятным, что Китай в краткосрочной перспективе попытается захватить Тайвань, поскольку Пекину еще предстоит развить необходимый для этого военный потенциал, сообщает Голос Америки.

Как заявил генерал Милли на слушаниях в Конгрессе, хотя Тайвань по-прежнему входит в число основных национальных интересов Китая, в настоящее время не наблюдается серьезных намерений совершить военный захват или мотивации для такого шага.

«Нет смысла делать это военными средствами, и они это знают. Я думаю, в ближайшем будущем такая вероятность невысока», – сказал Милли законодателям.

«Что касается моей оценки с точки зрения потенциала, я полагаю, что Китаю предстоит проделать немало работы, чтобы развить реальные возможности, позволяющие провести операции по захвату всего острова Тайвань военными средствами, если он захочет это сделать», – добавил он.