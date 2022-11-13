По мнению бывшего командующего Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января, после чего начнется освобождение Крыма.

«Вскоре из Херсона будут стрелять HIMARS. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления возьмет Мариуполь и Мелитополь до января. Затем начнется решающая фаза кампании — освобождение Крыма».

Ходжес также опубликовал карту досягаемости различных видов вооружения из деоккупированного Херсона.

Он отметил, что ракеты ATACMS имели бы немедленный положительный эффект против российских баз в Крыму. (Украинская правда)