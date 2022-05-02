Российская Федерация не является второй сильнейшей армией в мире, вооруженные силы страны провалились по многочисленным параметрам.

Такое мнение выразил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес во время телемарафона.

«Бесспорно, Россия не имеет вторую армию у мира. Она вряд ли даже является второй армией в Украине. Они провалились по многочисленным параметрам. Коррупция в пределах Российской Федерации, особенно в министерстве обороны, обнажилась перед целым миром», — сказал он.

По его словам, вина за это лежит не только на президенте РФ Владимир Путине, но и на министре обороны Сергее Шойгу.

«Он восемь лет был министром обороны. Министр обороны показал настолько впечатляюще плохой результат, мне странно, что он до сих пор имеет свою работу», — отметил Ходжес.

Даже при всех преимуществах российского флота и воздушных сил, многочисленных преимуществ, количественных преимуществ, Россия не смогла добиться никаких побед.

«Флот, как выяснилось, не лучший за армию, а пилоты не хотят лететь в Украину, потому, что они не имеют тренировки, не имеют опыта борьбы в таких условиях», — добавил он.