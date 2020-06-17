Гела Васадзе: Бомба у Ирана либо есть, либо создается

Неожиданно выяснилось, что далеко не все гладко в отношениях Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, в рамках СВПД («ядерной сделки»), заключенного в 2015 году между Ираном и ведущими державами мира, страна обязалась принимать инспекции МАГАТЭ в любое время.

Если раньше агентство не выдвигало серьезных претензий Тегерану, и регулярно сообщало о том, что ИРИ не чинит препятствий мониторинговым группам, навещающим страну с целью проверки ее объектов, связанных с работами по расщеплению атома, то теперь тон заявлений несколько изменился.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые Тегеран уже четыре месяца не пускает инспекторов агентства. Кроме того, как передает РИА Новости, выступая перед советом управляющих агентства, гендиректор МАГАТЭ заявил, что Иран «почти год не вступает в содержательную дискуссию для прояснения наших вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью. Это серьезно сказывается на возможности агентства разрешить эти вопросы и предоставить гарантию того, что на этих объектах в Иране отсутствует незадекларированные ядерные материалы и деятельность».

Гросси отметил, что агентство никогда ранее не сталкивалось с отказом в доступе на запрашиваемый объект по дополнительному протоколу, как это сейчас происходит в Иране.

Ранее Гросси также заявлял, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией.

В свою очередь Иран заявил, что требования МАГАТЭ основаны на попытках США и Израиля помешать сотрудничеству Тегерана и агентства.

Но ведь, согласно простейшей логике, выходит, что отказывая инспекторам агентства в доступе к своим объектам, Тегеран тем самым мешает им опровергнуть представленные Израилем данные о нарушениях Ираном условий ядерной сделки.

Так что же тогда получается? Не окажется ли так, что Иран втайне продолжает работу над созданием атомного оружия, на чем давно уже настаивают Нетаньяху и Трамп? При этом директор МАГАТЭ говорит, что в целом условия ядерной сделки, заключенной в 2015-м, Иран выполняет.

Понятно, что допускать тут можно разное – 1) Иран продолжает разработки, и США с Израилем правы в своих обвинениях, 2) все это неправда, а Штаты с Израилем всего лишь гнут свою старую линию, направленную на то, чтобы максимально ослабить главного регионального врага еврейского государства. Какой из двух вариантов больше похож на правду?

Своими соображениями по этому поводу поделился с # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Несмотря на то, что я очень далек от мира ядерных исследований, для тех, кто следит за этим гамлетовским сюжетом, очевидно, что Иран делает «бомбу» и благодаря Москве делает ее уже давно и достаточно успешно. Так что никакой тайны тут нет.

А реакция США зависит от политической воли действующей администрации. Есть ли у Ирана «бомба» сегодня, вопрос открытый. Может и есть, несовершенная, недоделанная, возможно не до конца готовая к употреблению, но есть. То, что это официально не подтверждено, ничего не значит. Даже Израиль «официально» не член ядерного клуба.

Конечно, Иран нарушает, нарушал, и будет нарушать правила, ровно также, как их нарушают все остальные, когда могут. Вопрос в том, сможет ли это делать Иран. Когда как. Еще совсем недавно мог достаточно успешно, с приходом администрации Трампа может гораздо хуже.

И по поводу главного регионального врага еврейского государства. У Израиля в регионе никогда не было друзей, а недавняя история показала, что все были врагами. Вопрос в другом — нужно ли Израилю и (или) США максимально ослаблять Иран. Сомневаюсь. Конечно, усиление Ирана до такой степени, чтобы в Тегеране начали не только думать, но и реализовывать планы шиитского коридора, экспорта исламской революции и так далее, никак не устраивает ни США, ни Израиль, ни другие страны региона. Однако Иран является необходимым элементом сохранения баланса сил в регионе, ведь кроме Ирана и его союзников, на Ближнем Востоке есть монархии Залива, Турция с Катаром, и еще много кого. Так что, максимальное ослабление Ирана никак не может устраивать ни США, ни тем более Израиль.