В 2022 году в мире было зафиксировано 216 войн и вооруженных конфликтов, что на 12 больше, чем годом ранее. Таковы подсчеты Гейдельбергского института исследований международных конфликтов (HIIK), опубликовавшего в пятницу, 12 мая, свежий отчет Conflict Barometer. При этом 21 конфликт был отнесен к категории «война», а еще 21 — к категории «ограниченная война», что также на 2 больше, чем в 2021 году.

Полномасштабное вторжение России в Украину ученые называют единственным в Европе военным противостоянием высшего уровня эскалации. А конфликт между Азербайджаном и Арменией они считают «ограниченной войной».

Главными причинами конфликтов, которые разрешаются насильственным путем, ученые называют борьбу за ресурсы (землю, воду, полезные ископаемые) и идеологические или религиозные разногласия. Однако практически всегда играет роль совокупность причин, а не какая-то одна причина, — приводит агентство KNA мнение одного из соавторов исследования Татьяны Валяевой.

Самой горячей точкой планеты остается тропическая Африка к югу от пустыни Сахара. Там ученые наблюдают 16 войн, многие из которых спровоцированы или усилены климатическими изменениями, вызывающими высыхание плодородных земель и нехватку воды. Это, в свою очередь, приводит к возникновению волн беженцев и борьбе за истощающиеся ресурсы. (DW)