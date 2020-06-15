Где вода, «Азерсу»?

Точного ответа на вопрос о том, сколько времени человек может прожить без воды, пока не существует. Большинство ученых сходится во мнении, что неделя — верхняя планка человеческого организма прожить без воды. В среднем же, уже через 3-4 дня без воды человек может умереть. При этом, в сухом и жарком климате этот срок сокращается до одного-двух дней. Подчеркну, что речь тут идет о потреблении человеком воды, в качестве источника утоления жажды. Но есть ведь у воды и другие предназначения. Она необходима, в частности, для купания, мытья посуды, для смывания, извиняюсь, отходов пищи в унитазах.

Вынужден озвучивать прописные истины потому, что о них напрочь забыли в ОАО «Азерсу». Там сообщали, что с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня будет работать в особом режиме в связи с введением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкарана, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов. Что из себя в реальности представлял «особый режим» от «Азерсу» тысячи и тысячи жителей Баку знают давно. В очередной раз им напомнили об этом сейчас, когда граждан республики отправили на двухдневный локдаун.

В итоге, жители Бинагадинского района, вот уже больше двух месяцев сидящего без воды, вынуждены были пойти на крайние меры: они устроили акцию протеста, призывая к ответу чиновников «Азерсу», оставивших людей в самое тяжелое время — в период локдауна — без воды. Как напоминает Minval.az, первая массовая акция протеста жителей Бинагадинского района состоялась 17 мая. Тогда «Азерсу» прислало своих представителей, которые пообещали ликвидировать проблему, но слова своего не сдержали. В соцсетях пишут, что вода не подается в Сураханинский и Сабунчинский районы, пос. Пиршаги, Ени Гюнешли, Ахмедлы, Гарачухур, Бинагадинский и некоторые другие районы Баку.

Объясняя сложившуюся плачевную ситуацию, глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы отметил, что есть две главные причины. «Первая — установившаяся в Баку и на Абшероне жаркая погода. Вторая — резко возросшая потребность в воде, увеличившаяся примерно на 40%. Поэтому на некоторые территории вода подается по графику, под низким давлением. Но мы работаем над решением проблем. В частности, в Хырдалане, поселке Ени Гюняшли, на территории Сабунчинского и Хатаинского районов большинство проблем удалось решить. На данный момент ведутся работы в Сураханинском и Сабунчинском районах, где гражданами проведены частные водопроводные линии. Нашими специалистами проводится работа по оптимизации и повышению эффективности подачи воды, а также увеличению объемов водоснабжения», — подчеркнул А.Джебраиллы. Объяснения эти не выдерживают никакой критики. Причем, по ряду причин.

Во-первых, на пресс-конференции в ноябре прошлого года председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов заявил, что эта структура-монополист обеспечивает круглосуточное водоснабжение 81% населения Абшеронского полуострова. «За последние несколько лет показатели бесперебойного обеспечения водой населения Абшеронского полуострова увеличились с 30% до 81%» , — гордо отрапортовал он тогда. Происходящее ныне показывает, что либо бесстрашный Горхмаз муаллим бесстрашно же лгал, либо Сураханинский и Сабунчинский районы, пос. Пиршаги, Ени Гюнешли, Ахмедлы, Гарачухур, Бинагадинский и некоторые другие районы Баку не входят в указанные им 81% Абшеронского полуострова.

Во-вторых, не знаю, в курсе ли Анар Джабраиллы, но лето во всем мире – пора жаркая. В Азербайджане редко когда, в течение трех летних месяцев, температура воздуха опускается ниже 30 градусов. Так что, сваливать все на «внезапно подкравшуюся жару» — проявлять неуважение к гражданам республики. Другое дело, что в обязанности главы пресс-службы ОАО «Азерсу» входит не уважение к гражданам республики, а банальное зачитывание того текста, что ему всучили. Даже, если там написана откровенная чушь.

В-третьих, о том, что потребность в воде увеличится после того, как в Азербайджане решили сажать граждан на двухдневный локдаун, а ранее, давая выходить из дома на несколько часов в день, можно было понять давно. Как минимум, когда принимались все меры по борьбе с коронавирусом таким способом. И «Азерсу» обязано было обеспечивать бесперебойную подачу воды в квартиры своих абонентов. Оно также обязано всегда преждевременно, не оставляя людей без воды, диагностировать и устранять проблемы на всех участках. Потому, что «Азерсу» — монополист. А 11-я статья Закона «О защите прав потребителей» гласит: если сторона, оказывающая услуги, на рынке является монополистом, она должна обеспечить потребителю беспрерывное качество обслуживания.

Кстати, не грех также напомнить, что одним из направлений деятельности министерства экономики Азербайджана является принятие участия в формировании государственной политики в сфере защиты, развития и поощрения свободной конкуренции в стране, в том числе предотвращения монопольной деятельности, устранения случаев несправедливой конкуренции и обеспечивать ее осуществление. О какой справедливой конкуренции на рынке можно говорить в случае с ОАО «Азерсу», для меня является загадкой. Загадкой, впрочем, является, не только это.

Ну и последнее. В обеспечение населения страны бесперебойной подачей воды, в разного рода проекты за последние годы «Азерсу» получило миллиарды манатов. Насколько эффективно они были потрачены, можно судить по тому, что мы сейчас наблюдаем. При этом, по какой-то счастливой случайности, ответ на этот вопрос не интересует ни Счетную палату, ни Генеральную прокуратуру. Вот и сейчас, в пору новой кампании по борьбе с коррупцией, самое время заняться проверкой ведомства, возглавляемого Горхмазом Гусейновым. Крепкие ребята из СГБ умеют работать внезапно. Так что, не удивлюсь, если по итогам их визита окажется, что масштабы коррупции в ОАО «Азерсу» окажутся никак не меньше, чем в Минкультуре, или в ряде районов Азербайджана, глав исполнительной власти которых недавно навещали крепкие ребята из СГБ.