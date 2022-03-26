У России в Украине провалы не только на поле боя, но и в информационной войне. Доходит почти до анекдотичной ситуации.

Как сообщили из Москвы, в оккупированном Херсоне обнаружили украинские медали вроде бы за взятие Крыма. Заодно приводится описание удостоверения к такой себе награде.

Представляется, что будет интересно проследить, насколько деградировала российская пропаганда.

Понятно, что удостоверение на украинском языке. Однако в его тексте сделан ряд грубейших ошибок свидетельствующих о двух вещах. Во-первых, об отсутствии в России, по крайней мере, среди пропагандистов людей достаточно владеющих украинским языком.

Во-вторых, нет людей хоть в какой-то мере знакомых с украинским официальным делопроизводством. Вообще есть стойкое впечатление, что составленный по-русски текст перевели электронным переводчиком и выдали в эфир и в прессу.

Приведем просто анекдотичные ошибки.

Медаль называется «за взяття Криму». Здесь две ошибки. Правильно по-украински «за визволення», то есть освобождение и не «Криму», а при правильном склонении «Крима».

Далее еще смешнее. Не «наказом президента» — механический перевод русского указа, а именно «указом» президента. Им невдомек, что в украинском языке есть слово указ, наказ — это приказ, и оно используется в официальном делопроизводстве. Тем более в таком торжественном.

И вишенка на торте ошибок. Подпись В.А. Зеленьский. Дело в том, что по-русски Александрович, а по-украиски будет Олександрович. Надо было писать В.О. Зеленьский.

Конечно, для российской аудитории сойдет и так. Кто в больших и малых городах огромной страны будет разбираться в головотяпстве при создании подобной фальшивки. Тем не менее, в мире достаточно много тех, кто разбирается в существе вопроса и в очередной раз убедится в общей деградации не только боевых, но и информационных войск России.

И второй очень интересный факт. В российской армии, кто бы мог подумать, возникли финансовые проблемы. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, «После обещанных выплат военным оккупационной армии в российских воинских частях возникли трудности с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительные средства в бюджете найти невозможно». Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских частных военных кампаний (ЧВК). Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина — невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные социальные гарантии.

Оно и понятно. Предполагали скоротечную операцию и все финансы были предусмотрены только на февраль, а тут такой пассаж.

Цели войны Москва вынуждена корректировать. Отмеченные финансовые проблемы отражают их изменение, так как без денег воевать вообще невозможно, а война вообще дело очень дорогое.

Как заявил начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины». По его словам, это позволяет российской стороне сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

По мнению Reuters, это заявление указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на упорное сопротивление украинской армии в течение месяца войны.

И тут мы сталкиваемся с явлением, которое уже несколько дней обсуждает мировая пресса. В частности, обратим внимание на то, что очень важное заявление об изменении целей войны сделал не начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а его заместитель Сергей Рудской.

К тому же министр обороны России Сергей Шойгу с 11 марта исчез из публичного пространства и не присутствовал на заседании Совета безопасности России 24 марта.

К такому выводу пришло издание Медиазона. После просмотра телевизионного видео издание пришло к выводу, что заседание Совета безопасности (СБ) действительно состоялось, только чиновника на нем не было. Отмечается, что его попросту вмонтировали в видеоряд, для чего были использованы кадры с одного из предыдущих заседаний СБ.

По Москве немедленно поползли слухи, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов отстранены от выполнения своих обязанностей, по другим инсайдам у них вроде бы проблемы со здоровьем, в частности, с сердцем, а Шойгу даже терял сознание.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на свои источники в Москве, пишет, что проблемы и вроде бы недомогание возникли у главы Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова. Причем совершенно аналогичные Шойгу — жжение в области сердца, затрудненное дыхание.

Исчезновение Шойгу, Герасимова и Костюкова произошло на фоне провала так называемой маленькой победоносной войны, которую Кремль развязал против Украины. Она оказалась не маленькой и не победоносной. Российская армия в Украине несет катастрофические потери, которых не знала со времен окончания Второй мировой войны. И при этом за месяц боевых действий российской армии не удалось взять под свой контроль ни одного крупного украинского города.

Более того, украинская армия все чаще проводит локальные контрнаступательные операции. Под Киевом в треугольнике Ирпень, Буча, Гостомель российские войска взяты в клещи. У них большие проблемы с боеприпасами, топливом и продовольствием. Идут бои, и российские войска все дальше оттесняются от Киева.

В очередной раз, уже в десятый, российские войска попали под ураганный обстрел на аэродроме в Чернобаевке под Николаевом. На этот раз был убит командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Яков Рязанцев. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что генерал был убит в результате удара по командно-штабному пункту в Чернобаевке. Это уже седьмой российский генерал, убитый на войне с Украиной. Полковникам и подполковникам уже счет потеряли.

В результате наступления украинские войска освободили всю территорию Николаевской области и теперь идут бои за Херсон. Здесь противник будет упорно сопротивляться, так как потеря этого города сразу ухудшит ситуацию под Новой Каховкой, Мелитополем Запорожской области и приблизит возможность деблокирования Мариуполя, героически сражающегося в блокаде уже месяц.

И еще одно. Украинская армия потеряла в ходе войны 72 танка, а захватила в качестве трофеев 117 российских. Теперь у нее их больше, чем было до войны. Ничего удивительного нет в том, что в Николаевской области российская рота в полном составе с оружием сдалась в плен. Так воевать многие российские военные не хотят и предпочитают жизнь в плену, чем быть убитым на украинских полях.

Логистические проблемы российской армии, в том числе и на Донбассе, вынудили ее попытаться осуществлять снабжение через Азовское море и порт Бердянск. Туда прибыло четыре больших десантных корабля (БДК) — «Орск», «Саратов», «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

Не успели они стать под разгрузку, как был нанесен ракетный удар. Во время пожара и взрыва боеприпасов погиб весь экипаж БДК «Саратов» в полном составе. Кроме того, заживо сгорели 400 десантников на его борту. В порту были уничтожены только что прибывшие из Крыма и выгруженные 20 танков, 45 БТР и несколько сотен тонн боеприпасов. Кроме того, сгорел склад топлива.

Чтобы предотвратить детонацию боеприпасов пришлось на пять метров притопить БДК «Орск», что его не спасло, а «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» для борьбы с начавшимся пожаром срочно вышли в море и там попытались бороться с огнем. В любом случае они надолго вышли из строя. Всего на Черном море у России 10 БДК, теперь только 6.

Произошедшее с перечисленными кораблями имеет очень важное значение. Фактически перекрыто возможное снабжение российской армии по Азовскому морю через порт Бердянск. Ей остается полагаться на автомобильный транспорт, который сам по себе требует большого количества топлива, но к тому же несет значительные потери. Вся Украина смеется над кадыровцами, которые очередной колонной передвигаются на советских машинах УАЗ 2206, которые в народе получили название «буханка».

Все это, а также другие наступательные операции украинских воинов под Изюмом, в Чернигове и под Харьковом, освобождение города Тростянца в Сумской области заставляют Путина искать причины полного военного провала российского наступления и вообще войны в Украине.

Отсюда начавшийся поиск виновных, вернее козлов отпущения. Масло в огонь подлил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В интервью газете The Nation он сказал, что украинская сторона имеет большое число информаторов в Вооруженных силах, политических кругах и даже руководстве России.

На первый взгляд это обыкновенный троллинг, чтобы разжечь запредельную подозрительность Путина. Тем не менее, что касается кадыровцев то весь их маршрут еще в Беларуси, а потом и в Украине был заранее известен, что позволило украинской армии буквально разгромить их колонну в пух и прах. Уже тогда поползли слухи по Москве, частично подтвержденные Киевом, что информацию о чеченцах слили. Вроде бы Путин распорядился найти предателя в собственных рядах, и именно с этим связано сердечное жжение у адмирала Костюкова.

Есть еще один фактор крайней подозрительности Путина. Ход войны и уже проявившиеся ее последствия вызывают очень серьезное беспокойство в высших эшелонах российской власти и особенно среди силовиков.

Как отметил украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов, «Сейчас Путин ищет предателя, ищет того, кто слил план военной операции. Причем есть такое мнение, что не украли там какой-то цифровой файл, не перехватили разговоры, нет. Кто-то лично передал копии документов западным разведкам. Сейчас Путин это понял. Пожалуй, сейчас наиболее активная охота на ведьм — они ищут, кто же слил».

Прекрасно зная русскую историю, и чем заканчиваются подобные недовольные настроения Путин пытается хоть как-то застраховаться от возможного заговора. Отсюда смена почти 1000 (!) человек из системы его обслуживания, а также подозрения относительно высшего военного руководства. Так что сердечное жжение у Шойгу и Герасимова может иметь как политические, так и административные последствия. Их могут просто отстранить от работы вплоть до домашнего ареста и это в лучшем случае.

Налицо расшатывание российской властной вертикали. Как административной, так и военной. И это самым непосредственным образом скажется в самое ближайшее время на ходе войны в Украине.