ГД России собирается обратиться к нацсобранию Турции по вопросу собора Святой Софии

Государственная дума России во вторник, 7 июля, может принять проект обращения к Великому национальному собранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Проект обращения в понедельник, 6 июля, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в тексте обращения.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора, и поступит в зависимости от него. (iz.ru)