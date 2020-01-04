«Газпром» утратил статус единственного поставщика газа в Финляндию

Российская компания «Газпром экспорт» — дочернее предприятие корпорации «Газпром» — перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию. Как передало в субботу, 4 января, агентство AFP со ссылкой на национального эстонского оператора электроэнергии Elering AS, с 1 января в строй введен двунаправленный газопровод Balticconnector между муниципалитетом Инкоо на юге Финляндии и городом Палдиски на севере Эстонии. Он позволит поставлять в Финляндию через Эстонию газ из латвийских хранилищ, полученный, в частности, от Норвегии.

Потребители и экономика региона могут только выиграть «от усиления конкуренции» и трансграничной торговли газом, отметил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

«Россия — основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им», но задействование хранилищ Латвии даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на «Газпром», считает в свою очередь специалист по экономике Марис Кирсонс. (DW)