За предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай.

«Газпром» начал проектировать еще один газопровод в Китай — на этот раз с Дальнего Востока. Планы по строительству анонсировал председатель правления концерна Алексей Миллер.

Договор о поставке газа с Дальнего Востока Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» заключили еще в начале февраля. Соглашение на 10 млрд кубометров в год рассчитано на 25 лет. Для экспорта нужно построить 25-километровый отвод от уже готовой магистрали «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В списке проектируемых объектов: магистральный газопровод-отвод, газоизмерительная станция и установка подготовки природного газа.

Миллер также напомнил, что компания уже работает над созданием магистрального газопровода через Монголию «Союз Восток» — он станет продолжением проектируемого магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири-2». Начало строительства запланировано на 2024 год. Сообщалось, что через «Силу Сибири-2» Пекин будет получать до 50 млрд кубометров газа в год.

Контракт на поставки газа по первому восточному маршруту в Китай — газопроводу «Сила Сибири» — был заключен в 2014 году. Он рассчитан на 38 млрд кубометров в год и действует 30 лет. Газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году.

«Газпром» регулярно информирует об увеличении прокачки в Китай и падении поставок в Европу. В отчете о результатах по итогам семи месяцев 2022 года говорится, что экспорт газа вырос на 60,9%. В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта. (moscowtimes.ru)