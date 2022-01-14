Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ — они заполнены уже менее чем на половину.

Как передает #, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заполненность европейских «подземок» составляла на 12 января 49,33%. При этом годом ранее в этот же день показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.

Европа из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021 года) в предыдущем сезоне отбора потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.