Гаспарян забыл, что к «кочевым, лишенным чувства патриотизма остаткам пещерного племени» относятся и страны-члены ОДКБ

Многим запомнилось, как на днях начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян публично назвал азербайджанцев «остатками кочевого пещерного племени без родины». Речь, понятно, идет не только о титульной нации нашей республики, а обо всем тюркском мире. Интересно, к примеру, как это высказывание высокопоставленного военного чина союзной страны может быть воспринято такими членами ОДКБ, как Казахстан и Кыргызстан?

Да и вообще, ОДКБ четко устранилась от какого-либо участия в нынешних событиях. Видимо, Москва дала четкий сигнал Армении, что эти боевые действия не подпадают под юрисдикцию Организации договора о коллективной безопасности.

Для армян это, конечно, полное разочарование – ведь и во время июльской эскалации на Товузско-Тавушском участке границы они безрезультатно надеялись на вмешательство ОДКБ. Так что, нельзя исключать, что впоследствии они захотят покинуть эту структуру.

Как именно подобные события скажутся на атмосфере внутри этого постсоветского военного объединения, какое будущее ждет ОДКБ после такого? С этими вопросами # обратилось к известным экспертам.

Казбек Бейсебаев, политолог из Казахстана:

— Да, действительно, начальник генштаба армии Армении Оник Гаспарян так сказал. Он, наверно, забыл, что к этим «кочевым, лишенным чувства патриотизма остаткам пещерного племени» относимся и мы, казахи, и другие тюркские народы на просторах Евразии.

Он, наверно, также забыл, что Казахстан и Кыргызстан вместе с Арменией входят в ОДКБ. Между прочим, многие тюркские народы живут и в самой России, являющейся главной союзницей Армении. Поэтому, официальный Ереван должен как-то объясниться по поводу высказывания начальника генштаба.

Что касается самой ОДКБ, то ситуация вокруг Нагорного Карабаха, прямо скажем, ставит в очень сложное положение эту организацию. Пока что ОДКБ ограничилась заявлением о необходимости решения конфликта мирным путем.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Как это ни парадоксально звучит, если ОДКБ будет продолжать вот эту линию отстраненности в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, и будет последовательна в своих действиях, не станет вмешиваться в конфликт, тогда эта организация как раз укрепит свое реноме. Почему? Потому что тогда она подтвердит, что ОДКБ действует только в рамках своих границ – границ стран-членов, что она не вмешивается в дела других государств, и не потворствует агрессивным устремлениям некоторых его членов.

В этом смысле мы видим, что ОДКБ превращается в полноценную диалоговую площадку, где каждая страна, руководствующаяся международным правом, может использовать ее для плодотворных обсуждений. В ОДКБ есть такие страны, как Казахстан, Беларусь, у которых свои интересы. И они тоже играют свою роль. Ведь ОДКБ не вмешивалась и не вмешивается в ситуацию в Украине. Это тоже надо отметить. Были элементы вооруженного конфликта между Россией и Украиной на территории последней – на Донбассе, в Крыму. Да, там есть серьезные проблемы, противоречия между Россией и Украиной, но даже, несмотря на прямую вовлеченность в это страны-члена – России, ОДКБ в них не вмешивается. Так почему она должна вмешиваться в карабахский конфликт? Только в интересах Армении? Это абсурд, конечно.

Россия не требовала вмешательства ОДКБ в ее проблемы с Украиной, потому что знала, что это все-таки выходит за рамки документов, положений о деятельности ОДКБ.

Армения должна понять, и последние события красноречиво об этом говорят, что никакая страна в армянские проблемы впрягаться не собирается. Тем более, в проблемы, которые создает сама же Армения. Здесь даже не идет речь о симпатиях отдельных членов ОДКБ. Например, там есть Таджикистан, который фактически симпатизирует азербайджанской позиции, там есть член Тюркского Совета Кыргызстан, который официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

То есть, интересы Армении не могут доминировать в ОДКБ. Все прекрасно понимают, кто агрессор – это очевидный факт.

Кстати, тут надо отметить, что в ОДКБ будут проведены обсуждения обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта – это уже анонсировалось. Я думаю, что они вполне могут пройти, и это не нужно рассматривать как вмешательство в дела Азербайджана, потому что эти обсуждения, возможно, как раз покажут всем истинное место Армении в нынешней ситуации. Я надеюсь, эти дебаты покажут, насколько провальной является армянская позиция. Если они не понимают это из уст Азербайджана, может, коллеги по ОДКБ дадут понять Еревану, что он неправ.