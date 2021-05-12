Гарем последнего шаха в Сулуте: как добраться, и что посмотреть – ФОТО

Пандемия основательно подорвала сегмент зарубежных путешествий, но способствовала всплеску внутреннего туризма. У азербайджанцев появился шанс изучить новые локации, и поклонники активного образа жизни благополучно этим воспользовались.

Все большую популярность в Азербайджане приобретают хайкинг и треккинг, и одним из самых привлекательных направлений для таких путешествий является Исмаиллинский район с его незабываемыми зелеными маршрутами.

Село Сулут с его малоизученными древними архитектурными сооружениями и первозданной природой когда-то ломилось от наплыва туристов из Великобритании, ЮАР, Австралии, Канады…

«Пешие туры в Сулут и Шахдагский национальный парк пользовались большой популярностью у иностранцев, но это было до пандемии. Наряду с экскурсионными турами мы организовывали комбинированные туры – экскурсии по Баку, а далее — трекинг в Басгал, Сулут и Лагич. Эту программу очень любили туристы из Германии, Японии, Великобритании, ЮАР, Италии», — рассказывает # глава департамента по приему туристов компании Galaxy Travel Фуад Расулов, подчеркивая, что большая часть туристов, приезжающая в Азербайджан – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Они же, по его словам и являются самыми большим поклонниками пеших туров.

К примеру, самой взрослой туристке из Великобритании исполнилось 82 года, когда она совершила трекинг из Сулута в Лагич. А это, ни много не мало, целых 18 километров, причем маршрут этот не из легких и лежит через многочисленные подъемы и горные речки.

В настоящее время туры в Сулут, Баскал и Лагич реализуются для местных туристов.

Что посмотреть в Сулуте?

До села Сулут можно доехать на автомобиле, но для того, чтобы увидеть все самое интересное, придется идти пешком. В настоящее время вовсю идет реконструкция автомобильной дороги, которая соединит 11 древних населенных пунктов у склонов Большого Кавказа. Дорогая, проходящая через Басгал, Сулут и другие села, упростит для местных жителей выход на магистраль республиканского значения Муганлы-Исмаиллы и облегчит доступ туристов в древние села Сулут, Келезейвя, Гычатан и др.

Одно из ранних исторических упоминаний Сулута относится к эпохе правления Ширваншахов. Через село шла торговля из Лагича с Шемахой и другими городами. В Сулуте живут добрые, гостеприимные люди, которые радужно встречают туристов, приглашая зайти в гости и выпить чай с излюбленным местным лакомством – «Семяни халвасы».

В самой деревне можно посмотреть на старинный и ныне заброшенный Дом беков, построенный еще в 1754 году. Жилое сооружение неплохо сохранилось, когда-то дом даже был выставлен на продажу. По словам местных жителей, всего пару лет назад его можно было приобрести за 10000 долларов.

В Сулуте имеется небольшой Центр творчества, построенный в 1977 году. Как рассказал # худрук центра Кямран Юнусов, до пандемии здесь кипела жизнь, проводились различные встречи, мероприятия, выставки. Особое место в центре занимают стенды, посвященные шехидам Карабахской войны, родившимся в Сулуте, а также уголок единственного Героя Советского Союза из Сулута Бахаддина Мирзоева. Он принимал участие в операции по взятию Берлина, прошел всю войну и благополучно вернулся на Родину.

В Сулуте нет комаров. Воздух здесь очень свежий, а влажность – низкая, поэтому подъем к главной местной достопримечательности — Крепости «Гырхотаг» (Сорок комнат) не составит никакого труда для здорового человека. Путь к крепости лежит через чистейшие родники, горные реки и девственные леса. Первозданность природы села Сулут поражает даже самое богатое воображение.

До крепости «Гырхотаг» взор туристов привлекает подземное сооружение Бузхана. Историками оно изучено мало, но местные жители считают, что в древности люди хранили здесь продукты. Тем не менее, «поздемный холодильник» считается одной из загадочных построек, и до сих пор нет единого официального мнения об истинном предназначении этого места.

Зато крепость «Гырх отаг» овеяна не одной легендой. Расположенная в живописнейшем месте, крепость некогда была своего рода гаремом последнего ширванского хана Мустафы. Согласно одной из самых популярных легенд, здесь любвеобильный хан содержал своих жен. Неслучайно крепость также называют «Гырх Гыз» (Сорок девушек). Каждая из красавиц занимала по одной комнате, причем, ни одна из девушек не знала о существовании других. Руины крепости свидетельствуют о том, что здесь располагались большие и просторные комнаты, число которых превышало 40. Сохранившиеся до наших дней руины свидетельствуют о сложной архитектуре с множеством красивейших арок и перекрытий. К сожалению, на данный момент руины крепости пребывают в плачевном состоянии и никак не защищены от посетителей, которые не всегда приходят с благими намерениями. К примеру, несколько лет назад группа неизвестных устроила здесь раскопки, повредив и без того разрушающуюся крепость. Как оказалось, это были охотники за золотом, но история умалчивает о том, удалось ли искателям отыскать украшения шахских наложниц…

Планы по развитию Сулута

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Сулут станет одним из излюбленных и популярных центров туризма в Азербайджане. Ф.Расулов с коллегами, много лет занятыми в туристической сфере, планируют открытие в Сулуте Центр активного туризма и палаточный городок.

«Дорога в Сулут лежит через Баскал, где в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию крупный современный отель. Поэтому те туристы, которые привыкли к пятизвездночным условиям, могут оставаться там. Поклонники единения с природой оценят наше предложение», — рассказывает Расулов в интервью #.

Пешие туры в Сулут будут отличаться различной сложностью и продолжительностью, также планируются спецтуры на горных велосипедах. Самый простой маршрут будет рассчитан на группу из 10 человек. Из Баку их доставят в Сулут, на базу к местным жителям, и после завтрака, они в сопровождении гида тронутся в путь. По возвращении туристов ждет вкусный ужин и обратная дорога. Такой тур обойдется в 70 манатов с человека. Более сложный маршрут предполагает посещение села Лагич, куда путешественники будут добираться пешком из Сулута. Однако этот путь предназначен для более выносливых туристов.