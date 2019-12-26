Гарантией безопасности считают вступление в НАТО более 50% украинцев

Более 50% населения Украины считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

«Большинство населения считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО — так считает 51% граждан (46% в 2018 году, 38,5% в 2017 годах). И еще 1,5% надеются на военный союз с США», — говорится в сообщении.

За внеблоковый статус выступают 26% респондентов (24% в 2018 году), а доля тех, кто рассчитывает на военный союз с РФ и другими странами СНГ, составляет 5,5% (7% в 2018 году). Остальные выступают против либо отказались отвечать.

«В последние годы общественное мнение относительно выбора внешнеполитических ориентаций стабильное… В декабре 2018 года 59% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и 12,5% — в Таможенный союз, а в декабре 2019 года 64% выбирают вступление в ЕС и 13% — в Таможенный союз», — говорится в сообщении. (РИА Новости)