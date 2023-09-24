В Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 23 сентября около 03:01 поступил вызов для Пашаевой Ганиры Алескер гызы.

Об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинга TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, бригада в короткие сроки прибыла по адресу вызова, была оказана необходимая первая помощь.

«Г.Пашаевой было диагностировано гипотоническое состояние неясного происхождения», — отметила З.Адилова.

Она добавила, что врачи рекомендовали продолжить лечение в стационаре.

«По просьбе членов семьи бригадой скорой медицинской помощи депутат была эвакуирована в Центральную клиническую больницу», — отметила Замира Адилова.

О состоянии депутата Ганиры Пашаевой рассказал также и ее брат Гусейн Пашаев.

Как сообщает АПА, Г.Пашаев поблагодарил журналистов:

«Прежде всего, хотелось бы сказать, что лечение Ганиры ханум находится под контролем нашего государства, под личным контролем Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. С тех пор, как состояние моей сестры ухудшилось, здесь побывали многие сотрудники Фонда Гейдара Алиева. Сюда приезжал также исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, помощник Президента Анар Алакбаров, он дал определенные указания врачам. Есть незначительное улучшение, давайте молиться, чтобы Ганира ханум поскорее выздоровела. От имени нашей семьи мы благодарим руководство страны и всех, кто пришел сюда, узнав о случившемся».