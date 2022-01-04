Российский телеведущий, пародист и шоумен Максим Галкин в интервью литературному критику Галине Юзефович рассказал, какие книги любит читать его супруга, певица Алла Пугачева.

«Большинство книг, которые она называла, я не читал», – признался телеведущий.

Как уточнил Галкин, настольная книга примадонны – двухтомник воспоминаний художника Константина Коровина, который она «обожает».

Также Пугачевой очень нравится «жуткий», по его словам, роман про Голливуд Жаклин Сюзанн «Долина кукол».

«Она все время, видя, кого-то на эстраде, говорит: «вот в «Долине кукол» был такой персонаж»», – отметил шоумен.

Кроме того, исполнительница любит поэзию. Она часто читает Марину Цветаеву, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и «присланные стихи». (korrespondent.net)