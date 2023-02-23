Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливым и продолжительном мире в Украине согласно Уставу ООН.

Как передает УНИАН, соответствующая резолюция о принципах Устава ООН как основе справедливого мира в Украине была поддержана во время чрезвычайной специальной сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Результаты голосования огласил председатель Генсамблеи ООН Чаба Керьоши.

В частности, за резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32. Против проголосовали 7 стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Проект резолюции презентовали совместно Украина и более 70 других стран, которые стали соавторами документа.

В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и без условий вывести все ее войска с территории Украины.

Текст резолюции перекликается с «мирным планом», который предлагал президент Украины Владимир Зеленский.