G7 не входит в приоритеты России

Москва не стремится к возвращению в организацию стран «большой семерки», она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7, но в любом случае считает вопрос о своем участии в этой встрече бессмысленным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» в четверг, 26 декабря.

«Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, «семерка» — не в их числе», — сказал Рябков.

| 2019-12-26T13:42:27+00:00 26 декабря 2019, 14:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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