G7 не входит в приоритеты России

Москва не стремится к возвращению в организацию стран «большой семерки», она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7, но в любом случае считает вопрос о своем участии в этой встрече бессмысленным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» в четверг, 26 декабря.

«Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, «семерка» — не в их числе», — сказал Рябков.