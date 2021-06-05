Сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америке, сообщает Лента.Ру.

По информации издания, футболисты сборной остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нем из СМИ. Игроки обсудили с чиновником возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

По итогам диалога футболисты приняли решение не принимать участие в турнире. Также бразильцы будут уговаривать игроков других сборных организованно выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае КОНМЕБОЛ лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Соревнования должны состояться в Бразилии с 13 июня по 10 июля.