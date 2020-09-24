ФСБ отказалась проверять статью о слежке за Навальным

ФСБ России отказалась проводить проверку о слежке сотрудников силовых структур за оппозиционным политиком Алексеем Навальным накануне его отравления. С соответствующим депутатским запросом к службе обратился Илья Яшин. Ответ на свой запрос политик разместил в своем микроблоге в Twitter в четверг, 24 сентября.

Поводом для обращения стала статья, опубликованная 21 августа в газете «Московский комсомолец». В ней со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах сообщалось, что за Навальным в Сибири была установлена скрытая слежка, а также подробно описывалось, чем занимался оппозиционер перед отравлением. Яшин просил ФСБ разъяснить основания для подобных действий в отношении оппозиционера. В спецслужбе в свою очередь не увидели оснований для проведения проверки.

«То, что они дадут отписку, было ожидаемо. Хочу напомнить, что я считаю, что ФСБ несет прямую ответственность за покушение на Навального, считаю, что именно сотрудники ФСБ были исполнителями. И именно поэтому я решил направить им в качестве символического жеста этот запрос, поэтому ответ меня не особо взволновал, удивил и даже не возмутил», — пояснил Яшин интернет-порталу «МБХ-медиа», добавив, что обжаловать отказ в проведении проверки не планирует. (DW)