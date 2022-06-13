Германия собирается помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом в беседе с газетой Handelsblatt заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, немецкая сторона «делает все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода»

Также Тойрер сообщил, что власти ФРГ намерены создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. Кроме того, он допустил, что Берлин окажет помощь с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе.

Тойрер добавил, что из 23 млн тонн зерна, которые хранятся на Украине, таким образом получится вывезти десять млн. (Газета.Ру)