Азербайджанская сторона подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, «Российские железные дороги» (РЖД) с коллегами из региона в данный момент решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана.

«Азербайджанская сторона подтвердила нам возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана в Армению. То есть в этом смысле у нас есть очень интересные подвижки. Сейчас «Российские железные дороги» вместе со своими коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства, для того чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — отметил Оверчук.