Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ отправит в Украину 16 танков Biber, пишет The Guardian со ссылкой на заявление министерства.

«Biber позволит украинским войскам пересекать воды или препятствия в бою. Поставка первых шести систем состоится в этом году, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем», — отметили в министерстве.

Танки Biber представляют собой бронированные машины, оснащенные специальной системой, которую можно использовать, чтобы помочь войскам пересечь ручьи, рвы или другие препятствия на поле боя. (Газета.Ру)