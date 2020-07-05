Французы подали 90 исков против премьера и министра здравоохранения

Во Франции начнут расследование в отношении бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и министра здравоохранения Оливье Верана по поводу работы правительства во время пандемии коронавируса.

Как передает Анадолу, об этом объявил генеральный прокурор Кассационного суда Франсуа Молен.

Всего против членов правительства было подано 90 исков на неправомерность их действий во время урегулирования кризиса в области здравоохранения из-за пандемии.

Из тех, которые уже рассмотрены, 34 отклонили, а 9 — передали для предварительного расследования.

Фигурантом расследования также станет бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Макрон назначил на его место Жана Кастекса.