Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал нападение со взрывчаткой на генеральное консульство его страны в Париже.

Как сообщает Анадолу, Чавушоглу обратился к французскому государству с требованием незамедлительно принять срочные меры в отношении организаторов нападения.

Глава МИД отметил, что советник президента Франции Эмманюэля Макрона связался с послом Турции.

Чавушоглу сказал, что Турция предпримет конкретные шаги по этому вопросу: «В связи с отсутствием посла Франции в Анкаре временный поверенный в делах был приглашен в МИД Турции. Мы открыто изложили свои ожидания французскому дипломату».

Напомним, на генеральное консульство Турции в Париже было совершено нападение со взрывчаткой. В результате были повреждены стены консульства, сломаны стекла. Пострадавших нет. За происшедшее никто ответственность на себя не взял. Полиция разыскивает совершивших нападение.