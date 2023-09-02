Действия проживающих в зарубежных странах армян в целях поддержки сепаратистского режима продолжают терпеть фиаско.

Как сообщает Report, результаты этих усилий полностью противоречат ожиданиям и утверждениям армян.

Очередной провал армян произошел во Франции, которая издавна «славится» как второе армянское государство, и порой даже признает себя таковой.

Так, перед посольством Азербайджана в этой европейской стране, где по утверждениям живет 650 тыс. армян, была предпринята попытка провести акцию в поддержку карабахских сепаратистов.

Однако, в демонстрации приняли участие всего восемь человек. Они планировали перекрыть улицу, на которой находится здание диппредставительства. Но и на этот раз их старания оказались тщетными. Полиция разогнала акцию и предотвратила очередную армянскую провокацию.