В Азербайджане произошел курьезный случай. По сообщению новостного издания Yeniavaz.com, на днях житель массива «Ени Бакы» поселка Масазыр Абшеронского района по имени Рахиб Алиев поймал вора, который украл у него велосипед.

Как законопослушный гражданин он позвонил в полицию, чтобы блюстители порядка пришли и забрали задержанного им вора. Но в полиции Рахибу сказали, чтобы тот сам доставил вора в отделение.

Он доставил вора в полицию, но, по словам Рахиба, там задержанного отпустили по причине нахождения оперативника отделения в отпуске. Согласитесь, что довольно странная причина, чтобы отпустить пойманного вора. Хотя в этой ситуации есть вполне объяснимая логика.

Взять хотя бы французскую комедию «Откройте, полиция!», с участием Филиппа Нуаре и Тьерри Лермитта. Так, в одной из сцен фильма приступивший к работе в парижской полиции Франсуа Лебюш вместе со своим опытным напарником Рене Буароном задерживают на месте преступления квартирного вора.

Буарон просит Лебюша принести наручники, которые он оставил в автомобиле. За это время продажный Буарон отпускает вора, с которым находится в доле, а когда Лебюш интересуется, почему он так сделал, то напарник отвечает, что преступник сдал ему одного сутенера. Между ними происходит интересный диалог.

Лебюш: Мы же взяли его с поличным!? Он совершил кражу со взломом.

Буарон: Такие кражи со взломом совершаются каждую минуту. Если мы хотим поймать рыбку покрупнее, то нужны такие субчики как он, поставляющие информацию.

Лебюш: Значит, если я правильно понял. Мы отпускаем воришку за его информацию. Благодаря этой информации мы арестуем второго, а потом сразу же его отпускаем потому, что он даст информацию на третьего и так далее и тому подобное. Получается, у нас будет масса информации, и никто не арестован. Извините, я что-то не понимаю…

Буарон: Тюрьмы переполнены…

В другой сцене Буарон отпускает пойманного Лебюшем вора, сославшись на инструкцию о том, что план по раскрытию преступлений за текущий месяц перевыполнен, а за задержание злоумышленника их район может прослыть самым криминогенным в Париже.

Как видим в отличие от азербайджанской полиции, французский кинематограф предоставляет действенные отмазки для того, чтобы не привлекать к уголовной ответственности пойманного с поличным преступника. Отпустить преступника, сославшись на то, что в отделении полиции нет оперативника, даже не приходило в голову создателям фильма «Откройте, полиция!». По крайней мере, потому, что подобная мысль нелепа.

Но вместе с тем, эта отмазка была озвучена в полиции Масазыра и благодаря СМИ уже получила огласку в обществе. Остается надеяться, что не наделенного богатой фантазией полицейского ждет служебное разбирательство и привлечение к ответственности за преступную халатность. Если, конечно, он не был в доле с преступником как Буарон. Тогда уже вырисовывается совсем иная картина происходящего…