Франция заявила о временном отказе от участия в операции НАТО в Средиземном море

Франция объявила о приостановке участия в военно-морской операции НАТО в Средиземном море после противостояния с турецким военным кораблем у берегов Ливии, информирует Голос Америки.

Министерство обороны Франции сообщило, что во вторник правительство направило письмо в НАТО, в котором заявило о «временном» прекращении участия в операции «Морской страж» (Sea Guardian).

Париж объявил об этом после того, как следователи НАТО представили отчет об инциденте 10 июня.

Представитель министерства сообщил, что Франция хочет, чтобы члены НАТО «торжественно подтвердили свою приверженность» эмбарго на поставки оружия в Ливию, которое обеспечивается в том числе с помощью военно-морской операции ЕС.

Франция заявила, что ее фрегат «Курбе» трижды «засвечивался» турецким радаром орудийной наводки, когда он пытался приблизиться к гражданскому судну под танзанийским флагом, подозреваемому в причастности к торговле оружием. Судно сопровождалось тремя турецкими военными кораблями.

«Курбе» отступил после конфронтации.