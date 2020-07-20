Франция расширила правила по обязательному ношению защитных масок

Декрет об обязательном ношении защитных масок в общественных помещениях вступил в силу в понедельник во Франции.

Перед всеми магазинами выставлены таблички, напоминающие о необходимости надевать маски. Охрана следит за посетителями, хотя и не имеет права штрафовать нарушающих установленный порядок — для этого ей придется вызвать полицию. В ряде магазинов установлены автоматы для продажи масок.

Согласно новому декрету, ношение масок необходимо при посещении банков, магазинов, административных учреждений, помещений зданий рынков, музеев, подземных автостоянок. В помещениях компаний и фирм ношение масок для работников необязательно при условии, что они

соблюдают дистанцию в один метр. Ранее ношение масок там было лишь желательным, но необязательным.

Если гражданин не надел маску в общественном месте, то он должен будет выплатить штраф в размере €135. В случае повторного задержания без маски штраф возрастает до €1500. Если в течение одного месяца гражданина трижды задерживают без маски в помещении, где ее ношение обязательно, ему может грозить тюремный срок до шести месяцев.

С 11 мая гражданам Франции предписывалось носить маски в транспорте, кинотеатрах и театрах, кафе и ресторанах, библиотеках, игорных домах, религиозных центрах. В настоящее время маску там можно снять, только заняв свое место и соблюдая необходимую дистанцию.