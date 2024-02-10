Странам Евросоюза (ЕС) необходимо значительно увеличить оборонные расходы в связи с угрозой нападения России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France.

Он признал, что не исключает вероятность нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы. В связи с этим Сежурне призвал ЕС последовать примеру Франции, которая решила удвоить финансирование военных программ. По его словам, это является «экзистенциальным вопросом», поэтому Европа должна «найти гарантии безопасности».